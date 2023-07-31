Каток и фуд-зона появятся в сквере Кирова в Иркутске в декабре 2023 года Фото: Тимур ХАНОВ.

Каток и фуд-зону установят в сквере имени Кирова в Иркутске к середине декабря этого года. А вдоль туристического маршрута «Зеленая линия» появятся скульптуры из льда. Об этом сообщают в администрации Иркутска.

- Проводятся встречи с дизайнерами, архитекторами, специалистами художественной резьбы по льду и предпринимателями. Формируют технические задания и составляют документацию для организации конкурсных процедур по поиску подрядчиков, - рассказывают в администрации города.

Такое украшение Иркутска к зиме связано с проектом «Ледовый город – счастье чистой воды». Он в прошлом году вошел в число победителей конкурса Ростуризма. Воплощать его начнут уже в ноябре.