В аэропорту Иркутска появится новый терминал

На реконструкцию действующего аэропорта Иркутска в ближайшие годы на это будет потрачено более 800 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошло совещание, посвященное модернизации местного аэропорта. В нем принимали участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, помощника Президента РФ Игорь Левитин, полпред Президента РФ Анатолий Серышев и глава “Ростеха” Сергей Чемезов.

- Мы должны обеспечить комфортные условия для трёх миллионов пассажиров в действующем аэропорту, - подчеркнул Игорь Левитин. - Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям.

Новый терминал будет представлять собой быстровозводимую модульную конструкцию, где смогут размещаться транзитные пассажиры. Так же там будут зоны прилета и выдачи багажа, а для встречающих организую парковку. Необходимость строительства объясняется, в том числе, и возросшим пассажиропотоком: в этом году он достигнет 3,5 млн человек.

- Это первоочередная задача, думаю, в течение года мы её реализуем, - рассказал Игорь Кобзев. - Проект мы сегодня показали, рабочая группа его одобрила. А дальше – это основной действующий аэропорт, новый, строительство которого мы всё равно планируем. Он остаётся в указе Президента России. Мы будем подводить инфраструктуру к нему: автомобильные и железную дороги магистральный трубопровод. Всё это нужно смотреть с концессионером, который даст свои заключения,

Пока строительство нового аэропорта продвигается, реконструкция действующего будет продолжена. В ближайшие годы на это будет потрачено более 800 млн рублей.