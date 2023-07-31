Виктор Кондрашов решил не участвовать в выборах в парламент Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Виктор Кондрашов, действующий депутат областного парламента, подал заявление о своем намерении отозвать свою регистрацию на выборах в Заксобрание Иркутской области. Он объяснил причины своего решения в интервью корреспонденту ИА IrkutskMedia.

Кондрашов отметил, что областной комитет КПРФ фактически не существует и является семейной и коммерческой историей. Он также выразил недовольство тем, что ему предлагается финансирование его кампании в обмен на высокий рейтинг и обещания о победе. Депутат задался вопросом, кто кого поддерживает и кто влияет на кого.

Кроме того, Кондрашов отметил, что текущее состояние партии КПРФ сильно отличается от того, что было в 2018 году.

Сейчас политик планирует активно заниматься вопросами экологии и защиты Байкала, а также развитием территории и строительством новых объектов.