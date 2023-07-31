Туристы из Московской области избили семейную пару экскурсоводов в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гиды из поселка Турка в Бурятии обвинили двух туристов из Московской области в избиении. По предварительной информации пострадавшими в конфликте стали супруги, предоставляющие услуги по проведению экскурсий. В результате им пришлось обратиться за помощью к медикам, сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- В настоящее время полицейскими опрошены все участники и свидетели конфликта. Дознаватели проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечают в полиции. - По результатам процессуальной проверки в соответствии со ст. 145 УПК РФ будет принято правовое решение.

Напомним, в социальных сетях разлетелся ролик, как девочки из Усолья-Сибирского жестоко издеваются над птенцом воробья. Сейчас правоохранительные органы начали проверку. В частности, они заматывали птицу в скотч, тыкали ножницами, засовывали в горшок с землей и травой. При этом дети ругались матом.