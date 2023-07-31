МЧС Иркутской области рекомендовало отказаться от дальних поездок 1 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливни и грозы прогнозируют метеорологи в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, а также в северо-восточных районах Иркутской области 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-В связи с этим рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, так как ухудшается видимость на дорогах. Также лучше воздержаться от выходов на туристические маршруты и акватории водоемов, - говорят в МЧС.

В случае чрезвычайной ситуации или происшествия незамедлительно звоните на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.