Единый контакт-центр откроют на базе МФЦ в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с 1 августа на базе МФЦ будет работать обновленный единый контакт-центр. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Операторы, как и прежде будут принимать звонки по разным вопросам. Однако, теперь на телефонной линии будет дежурить психолог. Также операторы смогут соединять позвонивших в контакт-центр с горячими линиями министерств региона и давать рекомендации по взаимодействию с органами власти.

- В дальнейшем эта структура будет дополнена функциями искусственного интеллекта, расширяться в зависимости от актуальных задач, - сообщает министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Номер телефона контакт-центра – 122. Звонок бесплатный.