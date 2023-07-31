Для Иркутской области разработают схему развития туризма

В Иркутской области обсудили начало разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области обсудили начало разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал». В ее состав войдут Приангарье и республика Бурятия. В результате появится особая стратегия развития двух субъектов РФ, связанная именно с близостью к озеру. Прежде всего она будет направлена на сферу туризма. Разработкой документа занимается Министерство экономического развития РФ совместно с ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ).

- Ежегодно Иркутскую область посещает более 1,7 млн туристов, в том числе почти полмиллиона - иностранные гости. - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Ситников. - Создание комфортных условий для гостей региона, повышение качества оказываемых услуг, соблюдение стандартов сервиса гостеприимства являются одними из приоритетных задач Правительства Иркутской области. Важно обратить внимание не только на территории, расположенные на побережье Байкала, но и на другие знаковые места региона, обладающие значительным рекреационным и историко-культурным потенциалом - Качугский, Братский районы, Ангарск и другие.

Работа над проектом туристической схемы макротерритории будет вестись в несколько этапов: после анализа перспектив турпотока, разработчики предложат схемы развития всей необходимой инфраструктуры. Готовые решения представят правительству РФ в первом квартале следующего года.