В поселке Игнино Куйтунского района завершили строительство здания дома культуры

Завершено строительство нового здания Дома культуры в поселке Игнино Куйтунского района. В настоящее время проводятся работы по устранению замечаний, после чего здание будет введено в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- На строительство Дома культуры в Игнино было выделено более 127 млн рублей, из которых более 100 млн поступило из федерального бюджета, а 24,7 млн рублей – из областного. Старое здание учреждения получило серьезные повреждения в результате наводнения в 2019 году, поэтому было принято решение о его полном перестроении. Строительство началось в 2021 году, и планируется, что культурное учреждение откроет свои двери в текущем году, - говорят в правительстве.

В новом здании Дома культуры будут расположены кабинеты для творческих объединений, административные и бытовые помещения, гримерка, костюмерная, а также универсальный актовый зал на 49 мест.