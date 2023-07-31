Сервис такси "Максим" прокомментировал повышение цен 31 июля в Иркутске Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис по заказу такси "Максим" выразил сожаления по поводу того, что утром 31 июля многие люди не смогли уехать по своим делам привычным образом.

-О том, что будет проводиться эксперимент, министерство транспорта региона было уведомлено заранее. Кратное увеличение стоимости поездок было не целью, а следствием тестового применения нового закона о такси, - сказали в пресс-службе сервиса.

В компании отметили, что существует прямая связь между количеством активных водителей и стоимостью услуги такси. Доступность услуги и демократичность цен всегда обеспечивались большим числом водителей, выполняющих заказы. Отключение водителей, не соответствующих требованиям нового закона о такси № 580-ФЗ, нарушило баланс спроса и предложения.

В результате потерять работу могут не менее 95% самозанятых водителей, соответственно часть уйдет в "тень", а людям придется по старинке ловить машины на улице.

Новый закон требует от самозанятых исполнять обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства по тарифам для легкового такси.

Помимо этого, требуется обязательно проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. При этом не во всех территориях региона у таксистов есть такая возможность.