В Иркутске полицейские изъяли 8 тысяч литров контрафактного алкоголя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция пресекла деятельность группы, занимающейся незаконной продажей алкоголя и табака. Согласно информации пресс-службы МВД региона, семеро местных жителей в возрасте от 32 до 67 лет организовали сложную систему по сбыту нелегальных напитков и поддельных сигарет, которые поставлялись в Иркутск из других регионов России. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- Они успешно продавали свой товар местным предпринимателям в течение более двух лет, - говорят в полиции.

Полицейские произвели обыски в жилищах преступников, а также в семи гаражах, из которых три принадлежали сообщникам, а остальные были арендованы. В результате было изъято около 8 тысяч литров немаркированного алкоголя и около 40 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Кроме того, были изъяты автомобили, которые использовались для доставки товара. Предварительная оценка стоимости изъятого составляет более 12 миллионов рублей. Участники группы находятся под подпиской о невыезде и обязаны соблюдать правила поведения.