На Байкале планируется реконструировать несколько причалов

Специалисты считают, что реконструкция причала в порту Байкал возможна. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Причалы в Листвянке и порту Байкал осмотрели сегодня помощник Президента РФ Игорь Левитин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО ГК «Истлэнд» Сергей Ерощенко.

Состояние причальных сооружений на Байкале - существенная проблема, в том числе и для развития туристической сферы. Однако, чтобы привести их в порядок, требуются немалые средства. Всего в акватории озера на территории Приангарья 32 причала, в то время, как ими пользуются 315 судов и более 20 тысяч маломерных судов.

- Есть поручение Президента России по развитию туризма на Байкале. Одна из главных проблем - необходимо найти порт, удобный для базирования судов в зимнее время. Все специалисты сошлись на том, что порт Байкал больше всего для этого подходит, - пояснил Игорь Левитин.

По словам помощника президента, специалисты считают, что реконструкция причала в порту Байкал возможна. Теперь важно определить собственника и назначение: туризм или лишь место для отстойки судов. Возможно, эти функции удастся совместить.

- Мы подготовим ряд предложений, которые потом войдут в поручения Президента, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Это в перспективе поможет привести в надлежащее состояние причал не только в порту Байкал, но и реконструировать причал «Рогатка» и причал в Листвянке.