В Братске в дачницу выстрелил из пневмата во время шумного отдыха Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону, а также областной прокуратуры.

-Сигнал о происшествии поступил в отделение полиции в ночь на 30 июля. К месту происшествия выехала следственная группа. Полицейские установили, что вечером в СНТ группа людей шумно отдыхала, - говорят в полиции.

В какой-то момент на одежде 35-летней местной жительницы ее знакомые увидели кровь и обнаружили ранение. По имеющейся информации, травма возникла из-за снаряда пневматического оружия.

Теперь устанавливаются обстоятельства случившегося, решается вопрос о заведении уголовного дела.