В Братске в дачницу выстрелил из пневмата во время шумного отдыха
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону, а также областной прокуратуры.
-Сигнал о происшествии поступил в отделение полиции в ночь на 30 июля. К месту происшествия выехала следственная группа. Полицейские установили, что вечером в СНТ группа людей шумно отдыхала, - говорят в полиции.
В какой-то момент на одежде 35-летней местной жительницы ее знакомые увидели кровь и обнаружили ранение. По имеющейся информации, травма возникла из-за снаряда пневматического оружия.
Теперь устанавливаются обстоятельства случившегося, решается вопрос о заведении уголовного дела.