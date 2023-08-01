Трое в лодке, не считая собаки: в Иркутске спасатели пришли на помощь компании, которая врезалась в опору моста

Лодка с тремя мужчинами и собакой врезалась в опору моста в Иркутске. Фото: государственные инспекторы по маломерным судам Илья Пешков и Евгений Шестаков.

Железная моторная лодка «Крым» с тремя людьми и собакой врезалась в опору Академического моста на реке Ангаре в Иркутске. Двое взрослых мужчин, 19-летний парень и питомец оказались в воде. Благо, все были в спасательных жилетах, поэтому беды не произошло.

Очевидцем случившегося стал государственный инспектор по маломерным судам Илья Пешков, который после окончания рабочего дня занимался ремонтом лодки у берега. Он позвал на помощь своего коллегу Евгения Шестакова и еще одного свидетеля аварии по имени Михаил.

На гидроцикле сотрудники ГИМС по одному вытащили пострадавших, а судно с собакой отбуксировали к суше.

Теперь решившим прокатиться на лодке иркутянам предстоит объясняться перед полицейскими - в момент произошедшего двое мужчин были пьяны.