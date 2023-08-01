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НовостиПроисшествия1 августа 2023 2:21

В Иркутске грабитель-неудачник ушел из магазина ни с чем и в тот же день попался в руки полиции

В Иркутске 22-летнего рецидивиста подозревают в вооруженном нападении на магазин
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутске 22-летнего рецидивиста подозревают в вооруженном нападении на магазин

В Иркутске 22-летнего рецидивиста подозревают в вооруженном нападении на магазин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 30 июля в отдел полиции №10 обратилась продавец одного из магазинов Иркутска. Женщина рассказала, что в павильон вошел незнакомый ей мужчина и угрожая ножом, потребовал отдать ему выручку. Сибирячка ответила, что налички нет. Тогда грабитель-неудачник, оставшись без наживы, поспешил скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские по ориентировке в этот же день задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 22 -летний житель областного центра, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, - отмечают в ведомстве.

Против рецидивиста завели дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Его поместили под стражу, также не исключается его причастность к другим подобным преступлениям на территории Приангарья.