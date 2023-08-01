Режим повышенный готовности, введенный в Иркутской области из-за непогоды, снят Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Режим повышенный готовности, введенный на территории Иркутской области Указом губернатора, снят. По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 июля на западе региона ожидались сильные дожди, на севере - высокие классы пожарной опасности в лесах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

«Все службы были переведены на усиленный режим работы. Провели оперативное маневрирование лесопожарных формирований, благодаря чему удалось потушить большую часть возгораний, завершается ликвидация оставшихся очагов», - подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Напомним, ранее корреспондент КП-Иркутск прогулялась по городским рынкам и магазинам и выяснила, где можно найти клубнику, и сколько она стоит. Ценники поражают - байкальскую ягоду в областном центре продают за 1700 рублей за килограмм.