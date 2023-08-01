Капремонт в Черемховском драматическом театре выполнили на 40% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ход проведения капремонта в Черемховском драматическом проверил замминистра культуры Иркутской области Руслан Дячук. Готовность работ оценивается в 40%. На эти цели было выделено 42,3 миллиона рублей.

- Завершается монтаж вентиляции. В здании приводят в порядок лестничные клетки, часть чердачного перекрытия и фасад. Вскоре установят новые двери из массива ясеня, - сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. - В подвальных помещениях, где производят и хранят театральные декорации, реквизит и костюмы, меняют систему вентиляции. В Малом зале театра, который не действовал с 2019 года, заменили потолочные перекрытия, идут отделочные работы.

Также в здании улучшают доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. На это из региональной казны выделили 4,8 миллионов рублей.

Напомним, под Ангарском прошло перезахоронение останков 10 человек, попавших в зону подтопления в заимке Якимовка. Могилы 1950-2000 годов перенесли на кладбище «Березовая роща». Как сообщают в администрации городского округа, существовала серьезная угроза санитарно-эпидемиологической ситуации для СНТ, находящихся ниже по течению от населенного пункта. В городском округе был введен режим повышенной готовности.