Стало известно, кто назначен гендиректором аэропорта Иркутска. Фото: Международный аэропорт Иркутск

В ряде СМИ появилась информация о том, что у главной воздушной гавани Приангарья сменился руководитель - якобы пост занял заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике Петр Беликов. Однако эту информацию в пресс-службе аэропорта Иркутск назвали несоответствующей действительности.

Андрей Скуба вновь назначен гендиректором аэропорта Иркутска

- Никаких официальных документов или пресс-релиза об указанном назначении опубликовано не было, - отметили в аэропорту.

Как стало известно КП-Иркутск, формально назначение главы предприятия и оформление нормативных документов происходит ежегодно. С 31 июля 2023 года возглавлявший воздушную гавань на протяжение пяти лет Андрей Скуба вновь назначен гендиректором аэропорта Иркутска. То есть кадровых перестановок не произошло.