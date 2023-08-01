Озверел, услышав признание в любви: ревнивец зарезал ухажера бывшей девушки во время новогоднего застолья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области суд вынес приговор 30-летнему жителю села Введенщина Шелеховского района, которого признали виновным в убийстве. Трагедия произошла в разгар новогодних праздников - 2 января 2023 года. Компания приятелей устроила застолье, за одним столом оказались бывшие возлюбленные. Если чувства мужчины еще не остыли, то девушка пришла на вечеринку с новым кавалером. Выпив горячительного, она решила публично признаться ухажеру в любви, что не устроило экс-бойфренда. От ревности тот буквально озверел.

- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина взял кухонный нож, которым нанес не менее 5 ударов в область шеи, головы, задней поверхности грудной клетки, левой нижней конечности, от которых потерпевший скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - раскрывают пугающие подробности расправы в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Вскоре мстителя задержали. Доказательства его вины были собраны следователями СК. С учетом мнения государственного обвинителя убийца проведет в исправительной колонии строгого режима ближайшие 8 лет. Также ему назначено последующее ограничение свободы на 1 год.