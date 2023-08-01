Расписание кинотеатра под открытым небом в Иркутске на август уже известно. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Проект «Летний кинотеатр во дворах» в Иркутске 2023 продолжается. Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале администрации города.

Летний кинотеатр во дворах Иркутска 2023: расписание, площадки, фильмы

- Цель проекта – организовать культурный досуг во дворах для людей всех возрастных групп, - сообщают в администрации.

Посмотреть кино во дворе смогут и те, кто живут на центральных улицах города и жители окраин. Все сеансы в этом месяце начинаются в 21:00, поэтому лучше взять с собой теплые вещи или плед. А также чай и сладости, чтобы получить максимальное удовольствие от вечера. Летний кинотеатр во дворах Иркутска в 2023 году будет интересным.

А вот на каких площадках иркутяне и гости города смогут посмотреть любимые фильмы и мультфильмы в августе:

- 2 августа, 21:00 – мкрн. Славный, ул. Малиновая, 12. Фильм «Чебурашка».

- 3 августа, 21:00 – ул. Красноказачья, 13а, 13б (ТОС «Усадьба»). Фильм «Чебурашка».

- 4 августа, 21:00 – ул. Радищева, 67/5. Фильм «Чебурашка.

- 9 августа, 21:00 – ул. Дальневосточная, 29/2 (ТОС «Пограничный»). Фильм «Чебурашка».

- 11 августа, 21:00 – ул. Трилиссера, 86 (ТОС «Перспектива). Фильм «Движение вверх».

- 12 августа, 21:00 – бул. Постышева, 7 (ТОС «Постышева»). Мультфильм «Тайна Коко».

- 13 августа, 21:00 – мкр. Первомайский, 6а (ТОС «Вампиловский»). Мультфильм «Тайна Коко».

- 16 августа, 21:00 – ул. Маршала Конева, 78 (ТОС «Синюшина гора»). Мультфильм «7-ой гном».

- 19 августа, 21:00 – ул. Академическая, 48, игровая площадка (ТОС «Академический»). Фильм «Чебурашка».

- 20 августа, 21:00 – центральная площадь Академгородка (ТОС «Академгородок»). Фильм «Чебурашка».

- 23 августа, 21:00 – Иркутск II, ул. Артиллеристская, 12. Фильм «Чебурашка».

- 24 августа, 21:00 – ул. Нижняя набережная, 2. Фильм «Чебурашка».

- 25 августа, 21:00 – ул. Лесогорская, 23. Фильм «Чебурашка».

- 26 августа, 21:00 – ул. Полярная, 104 (ТОС «Полярная звезда»). Фильм «Чебурашка».

- 27 августа, 21:00 – ул. Баумана, 231/2, детская площадка (ТОС «Наше Время»). Фильм «Чебурашка».

- 28 августа, 21:00 – ул. Карла Либкнехта, 195. Фильм «Чебурашка».

- 29 августа, 21:00 – ул. Красноказачья, 120/3. Фильм «Чебурашка».

- 30 августа, 21:00 – бул. Постышева, 2,4, детская площадка. Фильм «Чебурашка».