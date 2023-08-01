Ссора из-за бездомных собак закончилась убийством в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллегия присяжных признала жителя Иркутска виновным в совершении убийства и покушения на убийство двух человек. В один из вечеров апреля прошлого года подсудимый вместе с женой выгуливал собаку возле дома по бульвару Рябикова. Семейная пара увидела, как на прохожих набросилась стая бездомных псов. Тогда женщина несколько раз выстрелила в воздух из газобаллонного пистолета, чтобы отпугнуть животных.

Звуки услышали двое мужчин. Они подошли к супругам, чтобы узнать, что произошло. В итоге началась словесная перепалка. Оставив жену на улице, иркутянин сбегал до дома, взял нож и вернувшись, несколько раз ударил им незнакомцев. Один из них скончался, второму удалось выжить, так как его вовремя доставили в больницу.

1 августа 2023 года суд назначил мстителю 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год три месяца.