Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира Фото: Иван ВИСЛОВ

Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира. Показатель был зафиксирован в конце июля. При этом в 2022 году такой результат был только в начале октября. Об этом сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

- Это, несомненно, значимое событие для аэропорта Иркутск, это еще один шаг к новым достижениям и юбилейным цифрам, которые определенно еще будут увеличиваться, - прокомментировал генеральный директор предприятия Андрей Скуба.

Общий трафик авиаузла составляет 2 063 856 пассажиров, что стало рекордом. Таких результатов не было даже во времена до пандемии новой коронавирусной инфекции. Сегодня аэропорт обслуживает более 13 тысяч человек в сутки.

Однако на этом авиапредприятие не останавливается - до конца 2023 года планируется встретить трехмиллионного по счету пассажира.