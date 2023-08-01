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НовостиОбщество1 августа 2023 5:40

Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира

До конца 2023 года аэропорт Иркутск планирует встретить трехмиллионного пассажира
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира

Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира

Фото: Иван ВИСЛОВ

Международный аэропорт Иркутск обслужил двухмиллионного пассажира. Показатель был зафиксирован в конце июля. При этом в 2022 году такой результат был только в начале октября. Об этом сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

- Это, несомненно, значимое событие для аэропорта Иркутск, это еще один шаг к новым достижениям и юбилейным цифрам, которые определенно еще будут увеличиваться, - прокомментировал генеральный директор предприятия Андрей Скуба.

Общий трафик авиаузла составляет 2 063 856 пассажиров, что стало рекордом. Таких результатов не было даже во времена до пандемии новой коронавирусной инфекции. Сегодня аэропорт обслуживает более 13 тысяч человек в сутки.

Однако на этом авиапредприятие не останавливается - до конца 2023 года планируется встретить трехмиллионного по счету пассажира.