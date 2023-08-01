Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам около 5 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

За последние 24 часа жители Приангарья стали жертвами мошенников, которые получили около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Две женщины обратились в полицию Иркутской области, чтобы сообщить о случаях телефонного мошенничества, - говорят в ведомстве.

Одна из пострадавших - 53-летняя жительница города Усть-Кута. Она объяснила полицейским, что злоумышленник представился сотрудником крупной компании, занимающейся добычей ресурсов, и предложил ей заработать на инвестициях. Женщина перевела более 1,5 миллиона рублей на указанные счета через мобильные приложения. После перевода денег, связь с ней оборвалась.

В тот же день 68-летняя пенсионерка из Нижнеудинска была обманута лжесотрудником одного из крупных банков. Звонивший сообщил ей о попытках неизвестных лиц получить кредит на ее имя. Чтобы сохранить свои сбережения, женщина перевела около 3,5 миллионов рублей на "безопасные счета".

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и настоятельно рекомендуют не сообщать личные данные, номера счетов и карт посторонним лицам.