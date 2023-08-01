За сутки в Иркутской области потушено пять лесных пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние 24 часа было потушено пять лесных пожаров на общей площади 100,02 гектара: четыре из них в Бодайбинском районе и один в Катангском районе. Кроме того, было потушено возгорание на территории Витимского заповедника площадью 34 гектара, из которых три гектара не являются лесными. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Причиной этих лесных пожаров стали грозы, - говорят в правительстве.

В тушении лесных пожаров было задействовано 102 сотрудника лесопожарных формирований. На территории заповедника для тушения было привлечено четыре человека и одна единица наземной техники.

Также проводился авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с помощью семи самолетов Ан-2 и четырех легкомоторных самолетов. Четыре вертолета МИ-8 были задействованы для переброски десантников. Общее время полетов составило 50 часов 25 минут.