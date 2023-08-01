Заготовка кормов для крупного рогатого скота в Иркутской области идет опережающими темпами Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Работы по заготовке кормов для крупного рогатого скота продолжаются в 23 районах Приангарья. Фермеры и аграрии уже скошено 39 тысяч гектаров кормовых культур, что привело к заготовке 42,9 тысяч тонн грубых кормов и 52,6 тысяч тонн сочных кормов. На данный момент объем заготовки составляет всего 13% от общей потребности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Заготовка кормов для зимы - одна из важнейших задач сезонных работ. В этом году объем заготовленного сена уже в два раза превышает прошлогодний показатель на аналогичную дату, а силоса - на 1,5 раза. В настоящее время процесс заготовки зеленой массы на силос продолжается в Куйтунском, Тайшетском и Усть-Илимском районах, - говорят в правительстве.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что ежегодно в Приангарье заготавливают более 390 тысяч тонн сена, что позволяет обеспечить сельскохозяйственных животных кормами в объеме 22,3 центнера кормовых единиц на одну голову.

В 2023 году планируется заготовить около 201,5 тысяч тонн сена, примерно 287,5 тысяч тонн сенажа и 243,3 тысяч тонн силоса. Кормовые культуры занимают почти 170 тысяч гектаров или 26% структуры посевных площадей региона, подчеркнул министр Илья Сумароков.