Погода в Иркутской области 2 и 3 августа будет дождливой и с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи прогнозируют сильные дожди, грозы и град в Иркутской области 2 и 3 августа, согласно информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Погода в Иркутской области 2 и 3 августа

Вечером 1 августа ожидаются сильные и очень сильные дожди в южных районах и в горах Восточного Саяна. 2 августа дожди ожидаются в западных и центральных районах, а 2-3 августа - в южных, верхнеленских районах и на озере Байкал. Местами возможны грозы и град по всей области. 3 августа на Байкале ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.

Так как погода в Иркутской области 2 и 3 августа будет неблагоприятной, жителей просят учесть это при планировании поездок на большие расстояния, туристических маршрутов и выходов на водные объекты. Рекомендуют отказаться от таких активностей на время непогоды. В случае чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.