В Иркутской области задержали инспектора Гостехнадзора из-за взяток
Фото: Даниил ОПАРИН
В Иркутской области полиция задержала инспектора Гостехнадзора, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
- По информации полиции, представитель юридического лица совершил несколько денежных переводов на общую сумму более 150 тысяч рублей сотруднику Гостехнадзора Иркутской области за прохождение технического осмотра и оформление соответствующих документов без проверки технического состояния машин, - говорят в полиции.
В результате этого инспектор выдал 21 свидетельство о прохождении технического осмотра самоходных машин и другой техники, принадлежащих компании.
Были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в результате которых изъяты предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия сотрудниками СК и полиции.