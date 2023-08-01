В Иркутской области задержали инспектора Гостехнадзора из-за взяток Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области полиция задержала инспектора Гостехнадзора, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- По информации полиции, представитель юридического лица совершил несколько денежных переводов на общую сумму более 150 тысяч рублей сотруднику Гостехнадзора Иркутской области за прохождение технического осмотра и оформление соответствующих документов без проверки технического состояния машин, - говорят в полиции.

В результате этого инспектор выдал 21 свидетельство о прохождении технического осмотра самоходных машин и другой техники, принадлежащих компании.

Были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в результате которых изъяты предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия сотрудниками СК и полиции.