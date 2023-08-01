Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Иркутской области в августе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз в августе для Иркутской области предвещает дождливую погоду. Ожидается, что количество осадков будет выше нормы, которая составляет от 45 до 102 миллиметров на территории региона и от 122 до 231 миллиметра в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. В северных и западных районах ожидается примерно нормальное количество осадков.

Погода в Иркутской области в августе 2023 года

- Средняя температура воздуха в августе будет близка к климатической норме и составит от +12 до +16 градусов. В первые пять дней месяца ожидается теплая погода, с ночной температурой от +12 до +17 градусов и дневной температурой от +22 до +29 градусов. В настоящее время в Иркутской области действует южный циклон, который приведет к дождливой погоде до 3 августа, - говорят в Иркутском гидрометцентре.

С 7 августа и до конца месяца ночная температура будет колебаться от +9 до +14 градусов, а в последние пять дней августа она снизится до +3...+8 градусов. В низкогорных районах возможны заморозки от 0 до -5 градусов. Днем ожидается температура от +20 до +25 градусов, а при облачной погоде от +14 до +19 градусов. В северных и верхнеленских районах в отдельные дни второй половины месяца возможно снижение дневной температуры до +10...+14 градусов.