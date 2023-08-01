Ремонт памятника культурного наследия на улице Карла Маркса в Иркутске оценили в 11,7 млн Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске ведутся поиски подрядчика, который займется капитальным ремонтом фасада и кровли административного здания на улице Карла Маркса, 29. По этому адресу находится памятник культуры регионального значения под названием "Дом Мыльникова И.А. и Зазубрина В.В."

-Начальная, она же максимальная, цена контракта - 11,7 млн рублей, - говорится на едином портале госзакупок.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 31 июля по 16 августа. Подрядчику предстоит отремонтировать деревянные конструкции крыши, установить новую кровлю, обработав все защитой от огня.

Внутри здания планируется заменить окна и двери, провести реставрацию, выравнивание и покраску фасада, а также установить новую лестницу с пандусом. Работы нужно завершить к 5 декабря 2023 года.