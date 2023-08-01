С 2 августа на Иркутской ГЭС увеличат сбросные расходы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С 2 августа на Иркутской ГЭС будет увеличено количество сбросных расходов до 3000 кубометров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС проверяются при помощи беспилотных авиационных средств Главного управления МЧС России по Иркутской области, - говорят в МЧС.

Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в режиме повышенной готовности. Силы и средства всегда готовы к возможному реагированию.