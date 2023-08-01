Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 11:46

С 2 августа на Иркутской ГЭС увеличат сбросные расходы

Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС проверяются
Елена СИНИЦА
С 2 августа на Иркутской ГЭС увеличат сбросные расходы

С 2 августа на Иркутской ГЭС увеличат сбросные расходы

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С 2 августа на Иркутской ГЭС будет увеличено количество сбросных расходов до 3000 кубометров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС проверяются при помощи беспилотных авиационных средств Главного управления МЧС России по Иркутской области, - говорят в МЧС.

Иркутский пожарно-спасательный гарнизон продолжает функционировать в режиме повышенной готовности. Силы и средства всегда готовы к возможному реагированию.