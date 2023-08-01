Депутаты Заксобрания проверили ремонт электросетей в Новомальтинске

Сейчас идет капитальный ремонт линий у одной из трансформаторных подстанций.
Фото: Законодательное Собрание Иркутской области
Столь пристальный интерес парламентариев связан с жалобами местных жителей: на нескольких улицах поселка происходят постоянные отключения электроэнергии. Виной тому сильный износ сетей.
Сейчас идет капитальный ремонт линий у одной из трансформаторных подстанций - это позволит подавать стабильный ток на две улицы. Работы будут продолжены в следующем и в 2025 годах.
- Главное, что дело сдвинулось с «мертвой точки» и ремонт начался, потому что жители Новомальтинска жалуются совершенно справедливо, - отметил Александр Ведерников. - Четыре улицы в ближайшие два года будут стабильно получать электричество, что касается улицы Новой, мы будем стараться договориться и отремонтировать сети также в 2024 году.