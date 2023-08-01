В Иркутске вечером 1 августа образовались пробки: какие улицы лучше объезжать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоть основной поток автомобилистов уже свое на дорогах отстоял, пробки в Иркутске 1 августа продолжают фиксироваться. В общем обстановка оценивается в 4 балла, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки в Иркутске 1 августа 2023 года

Тем не менее на некоторых улицах пробки в Иркутске 1 августа 2023 года все-таки посерьезнее - выделены на карте "красным". Например, однозначно не повезло тем, кто поедет сейчас по улице Рабочего штаба. Если не хочется встрять, ее лучше игнорировать, искать пути объезда.

Непростая ситуация складывается также на Покровской развязке, улице Джамбула и на Спортивном переулке.

Придется потерпеть пробки в Иркутске 1 августа 2023 года и тем, кто едет по улице 3-го июля.