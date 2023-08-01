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НовостиОбщество1 августа 2023 13:50

Восемь многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы

Ключи вручил губернатор региона
Елена СИНИЦА
Восемь многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы

Восемь многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

1 августа в Иркутске были вручены ключи от новых "Газелей" многодетным семьям, которые стали победителями областного конкурса по предоставлению автотранспорта. В конкурсе участвовали семьи, имеющие семь и более детей, включая сирот и детей без попечения родителей. Ключи от микроавтобусов были вручены победителям губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

-Все участники конкурса показывают достойный пример ответственного воспитания подрастающего поколения. От души благодарю вас. Самые теплые слова благодарности адресую семьям, воспитывающим не только своих, но и приемных детей, - сказал Игорь Кобзев, передает пресс-служба правительства региона.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 26 семей из разных районов Иркутской области. За 11 лет проведения конкурса автомобили получили 59 многодетных семей.