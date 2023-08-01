Владимир Путин поручил разработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале

Областное правительство подготовит предложения, которые касаются судоходной инфраструктуры нашей области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для Байкала будет разработана программа развития круизного туризма и пассажирского судоходства. Такое поручение Правительству РФ дал президент России Владимир Путин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 15 октября.

Документ должен включать в себя такие аспекты, как модернизация существующих портов и причалов.

- Тема развития пассажирского судоходства и круизного туризма на Байкале является очень актуальной для Иркутской области, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Наш регион ежегодно посещает более 1,7 млн туристов. Летом фиксируется практически полная загрузка всех пассажирских судов, что говорит о востребованности этого вида отдыха у туристов. На Байкале множество интересных маршрутов. При этом, причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего. Мы надеемся, что поручение Президента Владимира Путина позволит найти способы решения проблемы.

По словам главы региона, областное правительство подготовит предложения, которые касаются судоходной инфраструктуры нашей области. А это 32 причала, большая часть из которых сейчас не может принимать большие суда. Состояние некоторых таких объектов в Листвянке и порту Байкал оценил на днях помощник Президента РФ Игорь Левитин, а весной там побывали члены Совета Федерации РФ.