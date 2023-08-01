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НовостиОбщество1 августа 2023 15:01

В Иркутске часть домов останется без горячей воды: сроки, адреса

В Иркутске 2 августа запланировано отключение горячей воды
Елена СИНИЦА
В Иркутске часть домов останется без горячей воды: сроки, адреса

В Иркутске часть домов останется без горячей воды: сроки, адреса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 2 августа 2023 года запланировано отключение горячей воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация в своих социальных сетях.

Отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года

Отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года произойдет из-за проведения ремонта на тепловой сети. Это нужно, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Ремонт тепловой сети проведут по улице Грибоедова и в микрорайоне Университетский.

Кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года, компания предоставила в формате карточек. Делимся информацией и с вами.

фото: теплосети Иркутск

фото: теплосети Иркутск