В Иркутске часть домов останется без горячей воды: сроки, адреса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 2 августа 2023 года запланировано отключение горячей воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация в своих социальных сетях.

Отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года

Отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года произойдет из-за проведения ремонта на тепловой сети. Это нужно, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Ремонт тепловой сети проведут по улице Грибоедова и в микрорайоне Университетский.

Кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года, компания предоставила в формате карточек. Делимся информацией и с вами.