В Иркутске часть домов останется без горячей воды: сроки, адреса
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Иркутске 2 августа 2023 года запланировано отключение горячей воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация в своих социальных сетях.
Отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года произойдет из-за проведения ремонта на тепловой сети. Это нужно, чтобы не допустить аварийной ситуации.
Ремонт тепловой сети проведут по улице Грибоедова и в микрорайоне Университетский.
Кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 2 августа 2023 года, компания предоставила в формате карточек. Делимся информацией и с вами.
фото: теплосети Иркутск