В Иркутском районе 2 августа отключат свет: сроки и адреса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запланировано отключение света в Иркутском районе 2 августа 2023 года. Об этом ресурсоснабжающая организация сообщила в своих социальных сетях.

Отключение света в Иркутском районе 2 августа 2023 года

Так, отключение света в Иркутском районе 2 августа 2023 года коснется домов населенных пунктов Иркутского района: Горяшина, Куда, Позднякова, Талька, ТСН Русь, Хомутово, Грановщина, Урик, Экспериментальный.

Уточняется, что там будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях.

Информацию о сроках и адресах, которые попадают под отключение света в Иркутском районе 2 августа 2023 года, организация предоставила в формате карточек.

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38