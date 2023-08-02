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НовостиПроисшествия2 августа 2023 1:18

8 автомобилей эвакуировали при тушении пожара в гаражном кооперативе "Иркут"

В Иркутске произошел крупный пожар в гаражном кооперативе по улице Рябикова
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
8 автомобилей эвакуировали при тушении пожара в гаражном кооперативе "Иркут"

8 автомобилей эвакуировали при тушении пожара в гаражном кооперативе "Иркут"

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 2 августа спасатели выезжали на тушение крупного пожара на улице Рябикова. Горел гаражный кооператив "Иркут". Пламя успело распространиться по общей кровле боксов на площади 800 квадратных метров. На месте работали семь пожарных расчетов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей, - отмечают в ведомстве.

Тушение огня осложнял металлопрофиль, однако в 07:54 открытое пламя удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.