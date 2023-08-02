В Иркутске работник автосервиса угрожал велосипедисту ружьем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В один из отделов полиции Иркутска обратился местный житель. Он заявил, что во время ссоры незнакомец угрожал ему ружьем. Мужчина пояснил, что ехал на велосипеде в гараж, расположенный на улице Старокузьмихинской. По пути возле автосервиса его облаяла агрессивная стая бродячих псов. Тогда он высказал недовольства сторожу, подумав, что тот прикармливает животных. Так началась словесная перепалка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время конфликта последний зашел в подсобное помещение и вернулся с обрезом в руках. Произошедшее напугало велосипедиста, и тот уехал, - рассказывают в ведомстве.

Приехавших по адресу полицейских работник СТО заверил - обидчику пригрозил обычной палкой. Однако, на рабочем месте охранника, в ящике тумбы, было найдено то самое оружие и три патрона к нему. Обрез изъяли и отправили на исследование, документов на него у нарушителя не было. Заведено уголовное дело.