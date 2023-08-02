Жители Ново-Ленино, Радужного и Лугового смогут экономить до 40% на цифровых сервисах

Фото: ПАО МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении в Иркутске фиксированной сети со скоростью домашнего интернета до 500 Мбит/c. Почти полторы тысячи семей из микрорайонов Радужный, Луговое и Ново-Ленино получили возможность пользоваться высокоскоростным домашним интернетом, IP-телевидением, а вместе с этим ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

МТС расширила высокоскоростную сеть домашнего интернета и цифрового ТВ еще в трех микрорайонах Иркутска: в Ново-Ленино – в переулке Археолога Михаила Герасимова, в малоэтажных домах в микрорайоне Луговое по улицам Ромашковая, Пихтовая и Еловая, а также в девятиэтажных домах 105 и 106 в микрорайоне Радужный.

У жителей этих микрорайонов появилась возможность экономить на услугах связи, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION.

- Мы продолжаем развивать свою телеком-инфраструктуру в Иркутске – каждый месяц мы расширяем покрытие в разных районах города. Таким образом, все больше иркутян получают доступ к цифровому телевидению и домашнему интернету МТС на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Это позволяет выходить в интернет с нескольких устройств одновременно или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, а также стримить, удаленно учиться и работать, – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен жителям микрорайонов Солнечный, Первомайский, Университетский, микрорайона «Современник», «Южный парк», а также в жилых комплексах «Витязь», «Март», «Сарафановский» и других.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Иркутской области на сайте МТС.