Роспотребнадзор выявил места, где нельзя купаться в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Санитарное заключение не прошли несколько мест в реках Иркутской области. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по региону.

- Не рекомендуется использовать водоемы, без санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Среди мест для купания, не соответствуют санитарным нормам многие, знакомые иркутянам площадки для отдыха. Купание в этих местах является риском для здоровья:

- Залив Ангары на острове Юность;

- Залив Мухор озера Байкал в Ольхонском районе;

- Бухта «Зуун Хагун» озера Байкал в Ольхонском районе;

- Бухта Куркутская озера Байкал в Ольхонском районе;

- Местность Хужир-Нуга в заливе Мухор озера Байкал в Ольхонском районе;

- Река Белая в селе Мальта Усольского района;

- Река Белая в поселке Новомальтинск Усольского района;

- Река Ангара в деревне Буреть Усольского района.