В Иркутске обсудят вопросы цифровизации здравоохранения

Фото: ПАО Ростелеком

10 августа в Иркутске состоится встреча, в рамках которой главные врачи, ИТ-специалисты, администраторы медучреждений и представители органов управления здравоохранением Иркутской области обсудят вопросы цифровизации медицинской сферы. В мероприятии также примут участие разработчики программных продуктов: специалисты компаний «Ростелеком», «РТ МИС», «РТК Радиология».

В 2022 году все государственные медицинские организации Иркутской области перешли на новую медицинскую информационную систему «ЕЦП.МИС». В системе реализован электронный медицинский документооборот, основой которого является электронная медицинская карта пациента. В ней отображаются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая важная информация. Платформа обеспечивает межведомственное взаимодействие, а также способствует достижению показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

«Развитие цифровых услуг в здравоохранении — важное направление. К примеру, сегодня благодаря цифровым технологиям можно записаться на прием к специалистам, минуя регистратуру: через портал госуслуг, региональный сайт «Кврачу38.рф» или инфоматы, установленные в поликлиниках. Медицинским специалистам система позволяет оперативно обмениваться информацией с коллегами из других учреждений, включая федеральные центры», — говорит Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области.

По словам генерального директора «РТ МИС» Александра Мартыненко, ЕЦП.МИС — это цифровой помощник врача в решении рутинных задач, обеспечивающий удобство при работе с документацией. Система позволяет выстроить в регионе единые бизнес-процессы для оказания качественной и преемственной медицинской помощи. Для пациентов организованы удобные электронные сервисы, такие как онлайн-запись, прикрепление к медучреждению и просмотр расписания врачей. Кроме того, не нужно носить с собой бумажные документы.

«В рамках запланированной встречи мы подведем промежуточные итоги работы медицинского сообщества с новой системой, услышим доклады от медучреждений области. Положительный эффект от внедрения единого решения — возможность обмена опытом с коллегами и масштабирование лучших практик на весь регион», — комментирует директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.

Справка: По данным Минцифры России, по итогам 2022 года Иркутская область поднялась в рейтинге цифровой трансформации среди субъектов страны с 59 на 12 место.