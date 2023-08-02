Жителя Тайшета приговорили к трем годам лишения свободы за наезд на пешехода. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

В Тайшете 43-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за совершение ДТП в нетрезвом виде с наездом на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «SsangYong Istana». Находясь на территории, прилегающей к дому по улице Суворова, допустил наезд на пешехода, причинив тяжкий вред здоровью 44-летней женщине, после чего скрылся с места преступления, - сообщают в МВД.

Он будет отбывать наказание в колонии поселения. Помимо этого, местный житель лишен права управления автомобилем на 2,5 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что работник автосервиса в Иркутске угрожал велосипедисту ружьем.