Пассажирский самолет при взлете врезался в стаю птиц в аэропорту Иркутска

Пассажирский самолет при взлете столкнулся с птицами в аэропорту Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет «Airbus А320», летевший из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц при наборе высоты утром 2 августа. Рейс был прерван. Началась доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

- На борту воздушного судна находилось 6 членов экипажа и 140 пассажиров, из них 16 несовершеннолетних. Посадка произведена благополучно, никто не пострадал, - рассказывают в ведомстве.

Рейс выполняла авиакомпания «Сибирь». По данным аэропорта Якутск, рейс СУ 6329 из Иркутска должен был прибыть в 09:15 часов. Сейчас в онлайн-табло указано, что прилет задержан до 15:00 по местному времени.

К установке всех обстоятельств произошедшего присоединилась Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. Производится оценка технического состояния судна.