В Бурятии и Забайкальском крае ожидаются подтопления из-за обильных дождей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за выпадения обильных осадков возможно подтопление в четырех регионах страны. Об этом предупреждает ВНИИ ГОЧС в докладе о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю.

- В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края и Амурской области, отмечают ученые.

По прогнозам метеорологов, в Иркутской области 2–3 августа на реках Южного Прибайкалья уровень воды может повыситься на 20–50 см, на реке Витим - на 5–20 см. Также ожидаются сильные дожди с грозами. 3 августа на Байкале порывы северо-западного ветра - 15-20 м/с.

Помимо этого, ученые предупредили о вероятности природных пожаров в центральных и юго-западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Республики Тыва. Из-за сильных осадков и порывов ветра до 25 м/с возможно нарушение энергоснабжения и ограничение транспортного сообщения в ряде регионов, отмечается в сообщении.