В парламенте Иркутской области поручили ускорить темпы капремонта жилья военнослужащих Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Во время своего рабочего визита в Усольский район во вторник, 1 августа, Александр Ведерников, спикер Законодательного Собрания Иркутской области, обсудил проблему капремонта многоквартирных домов в военных гарнизонах с представителями Фонда капремонта и структур минобороны РФ. Об этом сообщает Байкал24.

- Людмила Шепетнева, жительница дома №18 в Среднем, неоднократно жаловалась на состояние крыши. Ее квартира находится на четвертом этаже, и из-за постоянной влажности плитка отходит, а во время дождей вода проникает между перекрытиями. Капремонт крыши должны были завершить в мае, но работы еще не начались, - передает издание.

Теперь же известно, что ПСД будет готова в ближайшее время, однако ремонт уже не успеют провести в этом году, его перенесут на 2024 год. Также необходимо провести капитальный ремонт межпанельных швов и фасадов нескольких домов в поселке.

Александр Ведерников отметил необходимость улучшения межведомственного взаимодействия и разработки механизма ускоренного включения домов в гарнизонах в программу капремонта и ее реализации.