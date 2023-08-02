Cеть дискаунтеров «ХлебСоль» запустила конкурс для дачников

Фотографируйте свои успехи на приусадебном участке и получайте денежные призы. Фото: ООО «Маяк».

«Хлебосольный дачник» - так называется новый конкурс, который запустила сеть дискаунтеров «ХлебСоль». Денежные призы и сертификаты на покупки получить не сложно - нужно лишь совершить покупку в любом магазине сети на сумму не менее 300 рублей с товаром-участником и отправить чек и фото своих достижений на даче.

Номинаций несколько. Поделитесь своей гордостью, а заодно получите шанс выиграть призы.

- Принять участие может любой желающий, нужно лишь быть покупателем сети дискаунтеров «ХлебСоль», а также сделать фотографию под одну из номинаций, - прокомментировала руководитель по связям с общественностью ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова. - К примеру, это может быть фото красивого места из вашего сада, огорода или выращенная цветочная клумба, тогда вам подходит номинация «Мое подворье». Возможно, вы мастер и построили баню, беседку или дом, то ваша номинация «Это я построил сам!». Самой конкурентной является номинация «Удачный рекорд». Здесь участвуют фото любого урожая, необычные дары этого сезона с огорода или сада.

Фотографий может быть и несколько, в разных номинациях. «ХлебСоль» объявит победителей 27 сентября 2023 года. Однако кроме основных призов, каждую неделю будут проводиться дополнительные розыгрыши сертификатов на покупки в любимой сети. Чем выше рейтинг фото на сайте, тем больше шансов стать победителем, так что голосуйте сами и смело просить поддержать вас всех знакомых и родственников!

Кстати, из 200 тысяч покупателей из Иркутской области и Забайкальского края, ежедневно посещающих дискаунтеры «ХлебСоль» дачников действительно немало. По результатам ежегодных исследований предпочтений покупателей было выявлено, что практически 35% посетителей «ХлебСоль» имеют дачу, или дом, или иную загородную недвижимость.