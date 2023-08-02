В Иркутской области 2 августа действует один лесной пожар в Бодайбинском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Лесной пожар в Бодайбинском районе был зарегистрирован накануне. Утром 2 августа его полностью локализовали на площади 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В тушении данного пожара задействованы 10 сотрудников лесопожарной станции, -отмечают в правительстве.

1 августа ввели четыре легкомоторных самолета и шесть Ан-2. Также в переброске к месту лесных пожаров задействовали три вертолета МИ-8. Общий налет составил 54 часа 55 минут.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске потушили пожар в гаражном кооперативе площадью 800 квадратных метров.