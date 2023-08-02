За рулем был пьяный отчим: 7-летняя девочка получила тяжелые травмы при ДТП в Братском районе

7-летняя девочка получила тяжелые травмы при ДТП в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

7-летняя девочка пострадала при ДТП в Братском районе. Она ехала вместе с семьей из города Вихоревки в село Кобь. За рулем автомобиля «ВАЗ» был отчим девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся, рассказывают в МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель употреблял алкоголь. Кроме того, у него не было водительского удостоверения, а автомобиль не был зарегистрирован. В отношении виновного составили 3 административных протокола.

Ребенка же госпитализировали с тяжелыми травмами. Мужчину тоже доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о жителе Тайшета, которого приговорили к трем годам лишения свободы за наезд на пешехода.