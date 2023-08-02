Прокуратура поставила на контроль проверку из-за ДТП с пятью пострадавшими в Аларском районе
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Прокуратура контролирует обстоятельства происшествия с участием 5 человек в Аларском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
-На данный момент известно, что ДТП произошло на 1725 километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал». Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, - говорят в ведомстве.
Как итог, пострадали 58- летний водитель и два пассажира автомобиля «Istana», в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина пассажир седана.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.