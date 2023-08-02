Прокуратура поставила на контроль проверку из-за ДТП с пятью пострадавшими в Аларском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прокуратура контролирует обстоятельства происшествия с участием 5 человек в Аларском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

-На данный момент известно, что ДТП произошло на 1725 километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал». Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, - говорят в ведомстве.

Как итог, пострадали 58- летний водитель и два пассажира автомобиля «Istana», в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина пассажир седана.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.