Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:48

В Иркутской области задержали наркосбытчика из СНГ

В Иркутской области полиция задержала наркосбытчика из СНГ
Елена СИНИЦА
В Иркутской области задержали наркосбытчика из СНГ

В Иркутской области задержали наркосбытчика из СНГ

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области задержали подозреваемого в продаже большой партии запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Подозреваемым оказался гражданин одной из стран СНГ, который прибыл в Иркутскую область около трех месяцев назад, - говорят в полиции.

При обыске транспортного средства 35-летнего мужчины был обнаружен пакет с наркотиками весом около 70 граммов. В ходе обыска его места жительства полицейские нашли и изъяли упаковочный материал, электронные весы, банковскую карту и еще один пакет с веществом, похожим на наркотик.

Мужчина рассказал, что нашел способ заработка в интернете. Он должен был спрятать наркотик в тайнике, а после его должен был забрать курьер.

Изъятое доказательство направлено на экспертизу. Судом было решено избрать меру пресечения в виде ареста для обвиняемого.