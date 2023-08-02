В Иркутской области задержали наркосбытчика из СНГ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области задержали подозреваемого в продаже большой партии запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Подозреваемым оказался гражданин одной из стран СНГ, который прибыл в Иркутскую область около трех месяцев назад, - говорят в полиции.

При обыске транспортного средства 35-летнего мужчины был обнаружен пакет с наркотиками весом около 70 граммов. В ходе обыска его места жительства полицейские нашли и изъяли упаковочный материал, электронные весы, банковскую карту и еще один пакет с веществом, похожим на наркотик.

Мужчина рассказал, что нашел способ заработка в интернете. Он должен был спрятать наркотик в тайнике, а после его должен был забрать курьер.

Изъятое доказательство направлено на экспертизу. Судом было решено избрать меру пресечения в виде ареста для обвиняемого.