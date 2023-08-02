Мэр Саянска Олег Боровский отказался от участия в выборах в парламент. Фото: телеграм-канал Олега Боровского

Мэр города Саянск Олег Боровский объявил о своем отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Заявление, которое было принято избирательной комиссией Иркутской области 2 августа, указывает "личные обстоятельства" в качестве причины такого решения.

Олег Боровский, возглавляющий Саянск с 2014 года, был выдвинут кандидатом в депутаты заксобрания от партии "Единая Россия" и занимал первое место в 16-й региональной группе кандидатов. После его отказа от участия в кампании, первым в этой группе стал мэр Заларинского района Иркутской области, Владимир Самойлович.